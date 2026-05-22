Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun görüşme programlarıyla ilgili açıklama yaptı.

'HERHANGİ BİR SİYASİYLE GÖRÜŞME PROGRAMI YOK'

Sönmez, “Bugün yaptığımız açıklamalarımızla ilgili bir yanlış anlaşılma oldu veya biz kastımızı ifade edemedik. Sayın Dervişoğlu gelen soru üzerine sayın Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Devlet Bahçeli’ye yapacak olmasının manidar olmasını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun şuan da herhangi bir siyasetçi veya genel başkan ile görüşme programı yok. Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor; CHP milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleriyle görüşüyor. Onun dışında sayın Cumhurbaşkanı veya sayın Devlet Bahçeli ile görüşme programı yok” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN'IN 25 YILLIK İKTİDARININ KİMLERDEN KAYNAKLANDIĞI BELLİ OLUYOR”

Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyaretlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye gerçekleştireceğine yönelik soru üzere Dervişoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

Eğer böylesine bir kritik süreçte Kılıçdaroğlu'nun ilk planlanmış ziyareti sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Devlet Bahçeli’ye yapılacaksa, o zaman şunu düşünmek lazım; Bu iktidar ‘nasıl, neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor’. Bu sorunun cevabının hem medyadaki arkadaşlarımız hem siyaset sahnesindeki arkadaşlarımız tarafından doğru verilmesi lazım.

Yani çok ilginç bir şey, yani böyle bir süreçte, böyle bir görüşme çok arzulanır olsa bile onu kör göze parmak sokar gibi kamuoyu gündemine taşımak için insanın kaybetmiş olduğu değerlere bir daha sahip çıkmayacağı sonucu da çıkar. Dolayısıyla bu uygulamaya bakarak o gün Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oluruz.