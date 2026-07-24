CHP'de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in önderliğinde 91 milletvekili istifa ederek YENİ Parti'yi kurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ankara'da hareketli saatler yaşanırken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu 9 Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesiyle birlikte olağanüstü toplandı.

Kılıçdaroğlu, 91 vekilin istifasının ardından da bir sosyal medya paylaşımı yapmış ve "Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...