Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirildi.

CHP'nin 38. Kurultayı için açılan dava 30 Haziran'a ertelendi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise son dönemde ortaya atılan iddialar hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" dedi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Kullanıcılar, partinin başına geçip geçmeyeceği sorusunu yanıtlamadığı eleştirilerinde bulundu.

"YAKIN İSİMLER KABUL EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Son olarak Saray'a yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, "mutlka butlan" kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun işbaşına gelmesinin beklendiğini söyledi.

Selvi ayrıca şunları kaydetti:

"Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul edecek mi? Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kabul edeceğini söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali de var."

Selvi ayrıca kayyum iddiasına ilişkin de şunları söyledi:

"DAVAYI AÇANLARDAN 7 KİŞİLİK LİSTE İSTENECEK"

"Kılıçdaroğlu istifa ederse, bu kez mahkeme davayı açanlardan kayyum atanması için 7 kişilik liste isteyecek. Onların arasından birini kayyum olarak atayacak. CHP’yi zor bir dönem bekliyor"