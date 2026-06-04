Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı sonrasında gazetecilerin karşısına çıktı.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın dün yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını açıklaması siyasette yeni tartışmalara neden oldu. Kılıçdaroğlu, 'grup toplantısı' sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Toplantı sonrasında bir gazetecini grup toplantısıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Umarım" dedi.

Basın mensuplarının sorusu üzerine gayet iyi olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, YDK ya açılış yaptığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı seçildiği seçimin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığına başvurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun Özel tarafından bugün düzenlenmesi planlanan TBMM Grup Toplantısı'na da izin verilmemesi için talepte bulunacağı iddia edilmişti.

ÖZEL MANİSA'DA OLACAK

TBMM Başkanlığı Özel'in konuşacağı grup toplantısını gündemine aldı. Özel de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapmıştı. Özel'in 9 Haziran'da yapılması beklenen grup toplantısını geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yapmayacağı açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma yapma kararı almasının ardından Özgür Özel'in Parti Sözcüsü Zeynel Emre de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Emre, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Meclis grubunda konuşma kararına ilişkin “Grup başkanı bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olamaz. Meclis Başkanlığı’nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz” demişti.