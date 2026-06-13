CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları parti içi yönetim krizini yeni bir aşamaya taşıdı. Mahkeme kararıyla partinin başına getirildiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisi toplantısına başkanlık ettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca Salı günü TBMM’ye gelerek grup toplantısı yapmak istediği, bu kapsamda Meclis Başkanlığı’na resmi yazı ile başvurduğu aktarıldı.

Ancak grup yönetiminde yer alan CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin, Meclis’e gelen yurttaşların da desteğiyle mevcut seçilmiş yönetimin grup kürsüsünü koruduğu ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından, parti yönetimi Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ı “tüzüğe aykırı hareket” gerekçesiyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

Sürecin TBMM Başkanlığı’na iletilmesinin ardından, Başarır ve Günaydın’ın grup başkanvekilliği görevlerinin düşürüldüğü belirtildi. İki ismin Meclis’teki odalarını boşaltmalarının istendiği de aktarıldı.

‘BİR SÜRE GÖRÜŞEMEYEBİLİRİZ’ DEDİ

CHP’li Başarır, başkanvekilliği düşürülmeden önce perşembe gecesi TBMM Genel Kurul kürsüsüne çıktı. “Haftanın son konuşmasını yapıyorum” diye sözlerine başlayan Başarır “Ne olur ne olmaz, belki bir süre görüşemeyebiliriz ama şunu söyleyeyim: Üç, dört hafta sonra bu Meclis kapanacak. Milletvekillerinin, bu parlamentonun birinci vazifesi milletin sorunlarını burada konuşmaktır. Herkes üç, dört hafta sonra tatile gidecek. Eğer seçim bölgesinde sokağa çıkacak yüzünüz varsa, gelin emekli maaşlarını, asgari ücreti tekrar değerlendirelim. Bunları burada konuşalım” ifadelerini kullandı.

Başarır, AKP sıralarından bu sözlerine tepki gelince “Emekli dedim, sesler yükselmeye başladı çünkü muhalefet emekliyi o kadar çok konuşmuş ki artık alerji yaratıyor adamlarda.Bu ülkenin gerçek gündemini burada konuşalım. Ülkenin gerçek gündemi açlık sınırının altında yaşayan milyonlardır, işçidir, asgari ücrettir, sefalettir. Bunları konuşmayacaksak getirdiğiniz birçok yasa boştur. Eğer maaşları doğru bir seviyeye, açlık sınırının üzerine çıkarmadan tatile giderseniz sokağa çıkamazsınız diyeceğim ama zaten sokağa da çıktığınız yok” dedi.

‘HUKUKSUZ VE ETİK DEĞİL’

Başkanvekilliği düşürüldükten sonra açıklama yapan Gökhan Günaydın, alınan kararın hukuksuz olduğunu belirterek “Bir grup başkanvekilliğinin düşürülebilmesi için yegane yol güvensizlik oyu verilmesidir. Güvensizlik oyunun sonuca bağlanabilmesi için de milletvekillerinin salt çoğunluğu gereklidir. Yani 70 milletvekili. Dolayısıyla böyle bir yöntem olmaksızın grup başkanvekilliğinin düşürülmesi, olmayan MYK’nin verdiği hukuksuz kararla söz konusu olabilmiştir. Kararın hukuki olmadığı, siyasi açıdan da etik kodlara uymadığı açık. TBMM’nin buna uymasını da üzüntüyle karşılamak lazım” ifadelerini kullandı. Günaydın “Statülerin değil ilkelerin insanıyız. Halkın içinde rahat dolaşabilelim, bize yeter” dedi.

Başarır ise “Bugün yapılan, CHP Grubu’nun iradesine, Meclis hukukuna ve demokrasiye açık bir darbedir. Burada mesele bizlerin makamı değil, CHP’nin ve demokrasimizin düşürüldüğü utanç verici durumdur. Bu makamlar bizi var etmediği gibi, bu hukuksuzluk da bizi susturamayacak” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, diğer ihraç kağıtlarının aksine kendisine verilen yazıda üç günlük itiraz hakkına değinilmemesine dikkat çeken Başarır “Arkadaşlarıma darbe, bana özel darbe. İtiraz hakkı bile vermemişler” dedi.

YİNE GRUP TARTIŞMASI

Cumhuriyet’in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesiyle “Salı grupta kim konuşacak?” tartışması yeniden başladı. Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden alınan iki isim yerine parti yönetmeliklerinde seçim yapılması gerektiği belirtilirken atama yapmayı düşündüğü belirtiliyor. Bu kapsamda ataması düşünülen isimler arasında Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp anılıyor.

‘ANAYASA GETİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ’

Butlan yönetiminin ihraç için tedbirli olarak disipline sevk ettiği isimlerden Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da dün TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. “Cumhuriyeti yıkmak için önünde engel gördüğünüz CHP’yi saf dışı bırakmak için mutlak butlanı getiriyorsunuz” diyer Kayışoğlu “Kimin için getiriyorsunuz bunu? Tom Barrack istiyor. Neymiş efendim? Burada şefkatli bir monarşiye ihtiyaç varmış. Bu yüzden kadrolarımızı, genel başkanımızı aynen 2016’da yaptığınız gibi devre dışı bırakarak bir anayasa getirmeye çalışıyorsunuz. Eş başkanlarınızla birlikte, her seçimde size gizli, açık destek olan Kılıçdaroğlu’yla birlikte, Bahçeli’yle birlikte, İmralı’yla birlikte bu anayasayı getirip monarşiyle egemenliği milletten almaya çalışıyorsunuz. Biz Atatürk’ün partisi olarak başımızı vereceğiz, baş eğmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadelerini kullandı.