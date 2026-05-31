Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.



Birçok şehirden Kılıçdaroğlu destekçileri için otobüs kaldırılmasına rağmen CHP Genel Merkezi bahçesini dolduramayan yeni CHP yönetimi, gövde gösterisine dönüştürmeyi planladığı etkinliğin aynı saatlerde Güvenpark'ta yapılan Özgür Özel mitingi karşısında sönük kalmasına engel olamadı.



Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada CHP Genel Merkezi ve çevresi



İki buçuk yıla yakın sürenin ardından ilk kez CHP Genel Merkezine gelen Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve yönetimine 'FETÖ' iması yaparken, kendisine 'Hain Kemal' sloganlarıyla tepki gösteren CHP'lilere de akla zarar bir benzetme ile yanıt verdi.



KENDİNİ ATATÜRK İLE KIYASLADI



Mutlak butlan kararının ardından yargının kendisine verdiği görevi büyük bir memnuniyetle kabul eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren CHP seçmeni, defalarca meydanlarda "Hain Kemal" sloganları atmıştı.



Üstü kapalı şekilde söz konusu sloganlara yanıt veren Kılıçdaroğlu, kendisinin CHP'ye dönüşü ile Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Türk İstiklal Mücadelesi arasında benzerlik kurdu.





Kılıçdaroğlu'nun tepki toplayan kıyaslamasında kullandığı ifadeler ise şu şekilde:



"Tarih bilmeyenler dinlesin; büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe divan duranların, bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir"