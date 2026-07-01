Antalya'nın Serik ilçesinde, CHP'nin iptal edilen kurultayında delege olarak yer alan Fahri Şeref Çimen, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘ESKİ KURULTAY DELEGELERİNİ HEDEF ALDI’

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Çimen, 19 Haziran 2026 tarihinde Sözcü TV'de yayımlanan canlı programda Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların kendisini ve eski kurultay delegelerini hedef aldığını öne sürdü.

‘DELEGELER ZAN ALTINDA BIRAKILDI’

Suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay ve eski delegelere ilişkin kullandığı ifadelerin tüm eski kurultay delegelerini zan altında bıraktığı savunuldu. Uzun yıllardır CHP'de görev yaptığını belirten Çimen, söz konusu açıklamaların kişilik haklarını zedelediğini ileri sürdü.

'ESKİ DELEGELER ŞAİBELİ'

Kılıçdaroğlu ilgili yayında 833 delege imzasıyla olağanüstü kurultay talep edildiğini belirterek, "Kesinlikle partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceğim. Götüreceğiz ama tedbir kararı olduğu için yapamıyoruz. Arkadaşlarla konuşuruz, gerekirse çekeriz temyiz dilekçesini. Olağanüstü Kurultay değil, Olağan Kurultayı yaparız. En fazla dört beş ay sürer. Eski delegelerle yapamazsınız, mahkeme kurultayı iptal etmiş, şaibe var diye. Şaibe var denilen delegelerle kurultay yapalım, oradan da başımıza mutlak butlan çıkacak” ifadelerini kullanmıştı.