Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Bu kapsamda belediyelere yönelik denetim mekanizmalarının devreye alınacağı belirtilirken, belediye başkanlarının parti yönetimi ve karar alma süreçleri üzerindeki etkisinin de sınırlandırılması hedefleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun, son yıllarda belediye başkanlarının parti içindeki ağırlığını azaltacak adımlar atarak, parti teşkilatları ile yerel yönetimler arasındaki yetki ve görev dağılımını yeniden şekillendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

"BELEDİYELERİN PARTİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SINIRLANDIRILACAK"

Kılıçdaroğlu'na yakın Genel Merkez kurmayları, yeni dönemde belediye başkanlarının parti yönetimi üzerindeki etkisinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

"Belediyelerin parti üzerindeki vesayeti kalkmalı" değerlendirmesinde bulunan kurmaylar, belediye başkanlarının öncelikli görevinin seçildikleri kentlere hizmet etmek olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlerle parti teşkilatları arasındaki görev ve sorumluluk alanlarının yeniden tanımlanması gerektiğini ifade eden kurmaylar, belediye başkanlarının parti içi çekişmelerin ve siyasi tartışmaların merkezinde yer almaması gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu cephesi, belediye başkanlarının parti politikalarının belirlenmesinde ve parti içi karar alma süreçlerinde belirleyici aktör haline gelmesinin zaman zaman kurumsal işleyiş açısından sorunlara neden olabildiğini savundu.

"HİZMET ÖNCELİK OLMALI"

Belediye başkanlarının yerel yönetimlerde ortaya koyacağı başarının CHP açısından önem taşıdığına dikkat çeken kurmaylar, belediye yönetimi ile parti yönetiminin birbirinden ayrı alanlar olduğunun altını çizdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre,kurmaylar, "Vatandaş kendilerine hizmet etmesi için seçti. Hizmeti bırakıp başka işlerle uğraşmak doğru değil" ifadelerini kullanırken, yeni dönemde parti örgütü, milletvekilleri ve yerel yönetimler arasındaki görev sınırlarının daha net çizilmesinin planlandığını kaydetti.

ÖZEL CEPHESİ MAHKEMEYE GİDİYOR

Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle 833 delegenin imzasını CHP Genel Merkezi'ne teslim eden Özgür Özel cephesinin, imzaların işleme alınmadığı gerekçesiyle bugün mahkemeye başvurması bekleniyor.

Özel'e destek veren milletvekillerinden Süleyman Bülbül, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çağrı heyeti talebiyle başvuracaklarını belirterek, "Çağrı heyeti talebinde bulunacağız. Bu heyet imzaları Genel Merkez'den isteyecek ve kurultay konusunda karar verecek" dedi.