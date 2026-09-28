Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, 28 Eylül 2026’da yaptığı açıklamada, SDD Onur Kurulu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’nun dernek üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurdu.

Doğan, kararın Kılıçdaroğlu’nun dernek tüzüğünde yer alan program ve ilkelerin aksi yönündeki söylem ve eylemleri nedeniyle, Onur Kurulu’nun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda alındığını belirtti. Dernek yönetimi, kararın tüzük ve ilgili mevzuat çerçevesinde alındığını ifade etti.

ÖZTRAK'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Öztrak ise kararın ardından yaptığı açıklamayla SDD üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

İstifa metninde sosyal demokrasinin yalnızca bir kurum üyeliği veya tabela olmadığını belirten Öztrak, sosyal demokrat değerlere bağlılığının sürdüğünü ifade etti.

“Dernekten ayrılıyorum; sosyal demokrasiden değil”

Öztrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal demokrasi bir tabela, çevre ya da üyelik kartı değildir. Eşitliğe, özgürlüğe, çoğulculuğa ve demokrasiye duyulan sarsılmaz bağlılıktır.”

Öztrak, açıklamasının devamında bir kurumdan ayrılmanın sahip olduğu değerlerden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirterek, istifasının bu değerlere bağlılığının bir gereği olduğunu ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili, metnini “Dernekten ayrılıyorum; sosyal demokrasiden değil. Ben sosyal demokratım” sözleriyle tamamladı.