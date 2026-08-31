Anıtkabir’deki resmi törenlere uzun süredir katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu, butlan kararı ile iş başına gelince yeniden Anıtkabir’deki resmi törende yer aldı. Üç yıl sonra resmi törenlere katılan Kılıçdaroğlu tören sırasında Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile yan yana yürüdü.

MHP DE PAYLAŞTI

Özel ile bir araya gelmemeye dikkat eti. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin neşeli sohbetleri de kameralara yansıdı. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nun Anıtkabir’de birlikte yürüdüğü anlar MHP’nin resmi X hesabından da paylaşıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEDİ

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı, “Silahların tamamen sustuğu, annelerin artık evlatlarının ardından ağlamadığı; Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin zayıflığı değil, gücü olacaktır” dedi.