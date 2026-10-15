Gürsel Tekin'in yeni görevi belli oldu. "Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin'i "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirdi. Görevlendirmeyi, CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez yaptığı açıklamayla duyurdu. Atakan Sönmez'in açıklaması şöyle: "Sayın Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirilmiştir. Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim."

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