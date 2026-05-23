Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin perşembe günü açıkladığı 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün aranın ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti.



CHP'lilere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, partililere yönelik küçük düşürücü ve düşmanca ifadelerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatırken, CHP'nin tarihi misyonuna atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir ahlaki sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek "Bu tür sorunlar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değildir" ifadelerini kullandı.



O SORUYA YANIT VERMEDEN UZAKLAŞTI



Kılıçdaroğlu ve Özel arasında dün ilk kez telefon görüşmesi yapılmış, taraflar genel başkanlık için seçimli bir kurultayın tarihi üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'nda CHP'yi 'en kısa' sürede kurultaya götüreceğini açıklamasını talep ederken, Kılıçdaroğlu ise bu talebe "en uygun zamanda" götüreceği yanıtını vermişti.



Bugünkü konuşmasının sonunda gazeteciler Kılıçdaroğlu'na "Kurultaya ne zaman gidilecek" sorunu yöneltirken, Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt vermeden alandan uzaklaştı.