21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valiliğine yazdığı iki dilekçe ile CHP Genel Merkezinin polisle tahliyesini talep etmiş, yüzlerce çevik kuvvet polisi CHP'nin kapısını kırarak Özel destekçilerine sert müdahalelerde bulunmuştu.



Parti içerisindeki bölünmeyi hızlandıran bu durumun ardından CHP'nin bayramlaşma ziyaretleri, adeta parti içindeki iki farklı grubun gövde gösterisine dönüştü.





KILIÇDAROĞLU İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI



Üç bayram sonra AKP heyeti ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle bayramlaşırken, MHP ve Vatan Partisi de bayramlaşma ziyaretlerinde yalnızca Kılıçdaroğlu'nun heyetini CHP'nin muhatabı olarak kabul etti.



Siyasi partilerin önemli bölümü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in görevlendirdiği heyet ile bayramlaşma kararı alırken, altı siyasi parti ise yalnızca Özel'in heyetini 'siyasi muhatap' olarak kabul etti.





İYİ Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi yalnızca Özel'in heyeti ile bayramlaştı.



Dem Parti ise 'mutlak butlan' tartışmalarını gerekçe göstererek hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in heyeti ile bayramlaşmama kararı aldığını duyurdu. İki grup arasında 'siyasi maç' haline gelen bayramlaşma rekabetinden 3 fazla parti ziyareti ile Özgür Özel galip ayrıldı.