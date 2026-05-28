Mahkemenin verdiği kararla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı: “(Kurultay) Kurultay yapacağız, kurultaysız parti olur mu? Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok.



"HUKUKÇU DEĞİLİM, BİLMİYORUM"



İş mazbata değil, iş hukuk içinde hukuk kuralları içinde belli şeyleri yapmaktır. Yargı kararına uyuyacaksınız. Ben hukukçu değilim. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman gidilir, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir sorarız onları. Genel Başkan’ın nasıl seçileceği belli. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.





"DAVANIN TARAFI OLMADIM"



(Yargıtay’daki temyiz başvurusu) Onu hiç bilmiyorum. Samimi söylüyorum. Hukukçu olmadığım için nedir, ne değildir bilmiyorum çünkü bu davanın tarafı değilim. Davaya taraf olmadım, dava nedir ne değildir, hangi süreçtedir, nasıl oluyor... Bize böyle bir karar verdi, biz bu karara uyduk. İşin Türkçesi bu.