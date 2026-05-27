Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs akşamı UYAP'a yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kurban bayramı nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken, Özgür Özel'in '2 milyon üye ile seçim' çağrısına da yanıt verdi. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker'e ağır ifadelerle yüklenen Kılıçdaroğlu, "Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP'de ne işi var?" dedi.

BEKER'İ HEDEF GÖSTERDİ: 'BU ADAMIN CHP'DE İŞİ NE?

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Meclis'e giren ve geçtiğimiz yılın mart ayında Özgür Özel'in çağrısı üzerine CHP'ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker'e yönelik ağır ifadeler kullandı.

Beker'in seçim otobüsü ile CHP Genel Merkezi'ndeki olayların kışkırtılmasının zeminini hazırladığını öne süren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var, bir akıl var ya akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya! Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var, kabul edilemez! Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar"

NE OLMUŞTU?

14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden aylar sonra katıldığı bir televizyon canlı yayınında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler getiren Beker'in şu açıklamaları tartışmalara neden olmuştu.

"Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım’ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey’e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs’ta oy kullanmadım, 28 Mayıs’ta Tayyip Bey’e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi’ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya!"