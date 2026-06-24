Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin ardından ilk kez İstanbul'a geliyor. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ziyareti, Kılıçdaroğlu yönetimine bağlı CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından açıklandı. Yapılan duyuruda şöyle denildi: -Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın sabah (25 Haziran Perşembe) İstanbul’da olacaktır. -Sayın Genel Başkanımız, Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde kitlesel bir halk katılımı ve dev bir araç konvoyu ile karşılanacaktır. -Değerli basın mensuplarımızın takibine sunarız.

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