CHP’de kritik Parti Meclisi toplantısı istifaların gölgesinde yapıldı. PM’den istifaların ardından 30 kişi ile toplantı gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda bazı üyeler hemen kurultay talep ederken, disiplin sürecinin de eleştirdiği öğrenildi. Toplantıda tarihi belli olmayan kurultay kararı alındı, bunun için mahkeme kararının kesinleşmesi beklenecek.





SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre toplantıda Ali Öztunç, Gürsel Erol, Mehmet Tüm, Yaşar Seymen ve Oğuz Kaan Salıcı “Hemen kurultay” görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu “Bizim de niyetimiz o” yanıtını verdi. Gürsel Erol ise, “O zaman aday olmayacağınızı da açıklayın” talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu da “Ben zaten güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı açıklamıştım. Gerekirse onu da açıklarım” dedi.



Toplantıda ayrıca 9 ismin disipline doğrudan sevk edilmesini eleştirdiği ve tarafsız bir komisyon kurularak durumun değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.



'DERTLERİ PARTİ KURMAK'



Kılıçdaroğlu’nun istifalarla ilgili de “Dertleri birlik değil ayrı bir parti kurmak” yorumunu yaptığı öğrenildi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, istifa dilekçelerinin kendilerine ulaştığını belirterek, “Bu istifaların mahkeme tarafından da değerlendirilmesi gerekiyor. Genel merkezin yapacağı bir işlem yok” diye konuştu.





Sarı mahkeme kararı kesinleşmeden kurultayın toplanmasının mümkün olmadığını da savundu.



İSTİFALARIN DURUMU



Mahallelerden başlayarak kurultay sürecinin başlatılacağını, tarihin ise mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından belirlenebileceğini söyleyen Sarı, “Bir an önce kurultay yapılması ortak görüşümüz. Partinin seçime giremeyeceği konusu ise ucuz bir polemiktir” diye konuştu.



