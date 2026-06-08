CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçaroğlu'nun partinin başına getirilmesinin ardından 'kurultay' tartışmaları sürerken, CHP'nin eski Ggenel başkanlarından Murat Karayalçın, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi ilk kez açıkladı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuşan Karayalçın, partide yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parti içindeki arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığını belirten Karayalçın, "Ben devreye girmeye çalıştım, 22 Mayıs akşamı Özgür Bey’den randevu istedim, devreye girmek istediğimi, kendisiyle ve Kemal Bey ile bu konuda uygun görürse görüşmek istediğimi ilettim. Özgür Bey çok memnun olacağını söyledi" dedi.

KILIÇDAROĞLU TELEFONU NEDEN AÇMADI?

Karayalçın, daha sonra Kılıçdaroğlu'nu da aradığını ancak, telefonun açılmadığını belirtti. Karayalçın, "Ben de pazartesi günü Kemal Bey’den randevu istemeyi planlamıştım. Pazar sabahı genel merkezimizin çevrildiğini görünce Kemal Bey’i aradım, yanıt vermedi, bir daha dönmedi. Çok üzüldüm tabi" ifadelerini kullandı.

Karayalçın, Özel'in Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi ise şöyle anlattı: