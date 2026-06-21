Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta topladığı MYK ile CHP'li bazı il başkanlarını görevden almış, görevden alınan isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç dikkat çekmişti.

Söz konusu atama kararlarının ardından kurmayları ile sürpriz bir toplantı gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa kararı alırken, istifa açıklamasının ardından belediye meclis üyeleri arasında büyük bir tartışma yaşandığı öğrenildi.

TUGAY, KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNE ÖFKELENDİ: 'BUTLANCILAR DIŞARI'

OdaTV'den Gamze İşler'in haberine göre, Tugay CHP’den istifa ettikten sonra meclis üyeleriyle birlikte kurdukları WhatsApp grubuna “Değerli arkadaşlarım, kusuruma bakmayın, yazılanlardan biraz önce haberdar oldum. Bu meclise CHP’li meclis üyesi olarak gelmiş yol arkadaşlarımız arasında ayrılık olamaz. Bu dönem bitene kadar biriz ve beraberiz. Herhangi birisi utanıp sıkılmadan Mutlak Butlancıları savunmaya kalkacaksa bence o çıksın bu gruptan. Ne bu WhatsApp grubu ne de meclisimiz fırsatçı provokatörlerin yeri olmayacak” ifadelerini kullandı.





'AKLINIZI MI KAYBETTİNİZ KARDEŞİM SİZ?'

Bağımsın İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Cemil Tugay, “Ben ve birkaç arkadaşımızın neden istifa ettiğini bilmiyor mu bu provokatör? Biz gerçekten CHP’den mi ayrıldık? Hiçbir ahlaka sığmayacak şekilde karşımızdakilerle iş birliği yapıp polis zoruyla parti binalarına girenler mi haklı? Ne diyor bunlar böyle? Aklınızı mı kaybettiniz kardeşim siz? Şunu bilin size İzmir'i dar ederim. Kim istiyorsa çıksın bu gruptan. Bu grup Butlancılara yataklık için kurulmadı. Bırakın bari halka karşı görevimizi yapalım. O kötü siyasetinizi alın gidin, nerede istiyorsanız orada yapın. Bizden uzak durun yeter” dedi.