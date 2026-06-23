Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de Meclis'te bir siyah poşet içinde 250 bin dolar bulunduğuna yönelik iddiayı yeniden gündeme taşımış ve CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'yı hedef almıştı.

İddialara ilişkin tutanak olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, Ağbaba'nın hukuki girişimde bulunmamasını da 'iddiaların kabulü' olarak değerlendirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasını iktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TBMM kaynaklarına sordu. Selvi'nin ulaştığı TBMM kaynakları da Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.

Selvi, ulaştığı bilgileri şöyle aktardı:

"CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Ulaş Karasu 250 bin dolarla ilgili haberlerin çıkması üzerine iddiaların araştırılması talebiyle Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunmuş. Doğru olanı yapmışlar.

Bunun üzerine TBMM Genel Sekreterliği tarafından 28.02.2024 tarihinde iki hukuk müşaviri muhakkik olarak görevlendirilmiş.

Soruşturma kapsamında ilgili katlarda görev yapan danışmanlar, temizlik personeli, ikram ve evrak dağıtım görevlileri dahil toplam 45 personelin ifadesine başvurulmuş; TBMM Koruma Daire Başkanlığı ile birlikte mahallinde iki kez keşif yapılmış ve 70 ayrı kamera kaydı 24 saat esasıyla titizlikle incelenmiş. İnceleme yapan heyet, 250 bin dolarla ilgili bir kanıt bulamamış.

Bu durumda Kılıçdaroğlu, ‘tutanak var’ diyorsa bu tutanağı açıklamak durumunda."