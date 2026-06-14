CHP'ye mutlak butlan kararının ardından 24 Mayıs'ta partinin Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin talebiyle polis müdahalesi Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, Kılıçdaroğlu'ndan o güne ilişkin soruya ilginç bir yanıt geldi.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne CHP avukatı sıfatıyla dilekçe vermiş ve dilekçede "Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer almıştı.

'BİLMİYORUM'

Bu talebin ardından polis CHP Genel Merkezi'nde bulunanlara çok sert müdahale ederken, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler binadan ayrılmıştı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, CHP'de bazı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin CHP Genel Merkezi'ne polisle girilmesini eleştirdiği öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine, müdahale talebi kendilerinden gelmesine rağmen, “Olayları bilmiyorum" dediği öne sürüldü.