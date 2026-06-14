BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla yargılandığı davada 5 Haziran tarihinde Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve 75 gün sonra tahliye edilmişti.



Arı, BirGün TV'de gazeteci Timur Soykan'ın programına konuk olarak tutukluluk sürecinde yaşadıklarını anlattı.



Genç gazeteci, cezaevinde tutuklu olduğu süreçte kendisini mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ziyaret ettiğini belirterek, henüz 'mutlak butlan' kararı çıkmadan önce yapılan görüşmenin detaylarını ilk kez anlattı.





Arı, görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

"Normalde her gelen benden önce oturmuş oluyordu, bu sefer ben bekledim.

Bakıyorum uzağa kim gelecek diye, köşeyi döndü geldi Kemal Kılıçdaroğlu ve çok şaşırdım.

Çünkü benim Kemal Kılıçdaroğlu'yla daha önce bir sohbetim olmadı.

İlk yarım saat zaten benim dosyama, tutukluluk sürecime, cezaevi koşullarına dairdi.

Mutlak butlan meselesini sordum.

'Bence mutlak butlan kararı %50 %50. Ben samimi olarak bunu düşünüyorum.

Avukatımı mahkemeye yollamıyorum zaten, çok dedikodu çıkıyor falan diye ama ben mutlak butlanı kabul edeceğim' dedi.

'Nasıl, ne olacak peki?' dedim.

'Özgür Bey'le de oturur konuşuruz. Onunla konuşurum, bunu yapmamız lazım, kabul edeceğim, CHP genel başkanı olacağım.' dedi.

'Peki hani bu süreçte çok tepki olacak, itiraz olacak.' dedim.

Ondan sonra kendi partisindeki isimlere dair çok sert sözler söyledi. Çok sert ithamlarda bulundu.





KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE KAHKAHAYLA YANIT VERDİ: "BAKMIYORUM Kİ, UMURUMDA DEĞİL"

Hatta tam unutmayayım diye o görüşten sonra koğuşa böyle koşa koşa döndüm, gardiyan da şaşırdı. Not alayım cümlelerini aynen, kağıt kalem yoktu o zaman yanımızda.

Kurultayın parayla satın alındığını düşünüyor. Defalarca milletvekilliği yaptırdığı, belediye başkanlığı yaptırdığı isimleri hırsızlıkla suçluyor.

Ve hatta tam kendi ifadesi: 'Kurultayı parayla satın alan hırsızlar bu partiyi de ülkeyi de yönetemez. Bu yüzden ben kabul edeceğim.' diyor.

Sonra örnekler verdi, işte ahlaksızlıkla suçladı yine birçok ismi.

Çeşitli örnekler verdi, 'Uşak mevzusunu biliyorsun' dedi,

'Şu rezaleti de burada görüyorsundur... Bursa ayrı bir şey.' dedi. Böyle çeşitli belediye operasyonlarından örnekler verdi, sordu yani.

'Peki 2 yıldır çok sert eleştiriyorsunuz, siyasi hayatınızda görmediğiniz kadar yaşamadığınız kadar bir eleştiri içerisindesiniz.' dedim.

Orada da böyle güldü, hatta o gülmede biraz kahkaha da vardı.

'Ben bakmıyorum ki, umurumda değil' dedi.

'Nasıl yani?' dedim. 'Ya sosyal medya falan ben okumuyorum' dedi.

'Bu haberleri de okumuyorum. İnan hiç bakmıyorum iki yıldır.

Bunlara bakmadığım için de görmüyorum, görmediğim için de bilmiyorum' dedi."