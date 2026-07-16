Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, görevde bulunmadığı süreçte araç ve koruma giderlerinin bir iş insanı tarafından karşılandığını açıklaması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından, destek sağlayan kişinin kimliğiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında CHP’nin 38. Kurultayı sonrasında tuttuğu ofisle ilgili detayları paylaştı. Başlangıçta CHP Genel Merkezi'nin araç ve koruma giderlerini karşıladığını belirten Kılıçdaroğlu, daha sonra bu desteklerin kesildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Korumaların yemek parasını önce genel merkez karşılıyordu. Bana tahsis edilen araçlar da vardı. Ancak bir süre sonra bu destekler kesildi. Bu doğru değil. Korumalar devletin görevlileri. Yemeklerinin kesilmesini doğru bulmadım. Bir kısmını ben ödedim, bir kısmını da gelen yardımlarla karşıladık” dedi.

'KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ'

Daha sonra bir iş insanının devreye girdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir iş insanı araçlarımı ve korumalarımın yemek giderlerini ödedi" ifadelerini kullandı. Destek veren kişinin ismini açıklamayan Kılıçdaroğlu, "Kim olduğunu söylemem doğru olmaz" dedi.

'NAFER ÇAPAR' İDDİASI

Gazeteci Şaban Sevinç ise Kılıçdaroğlu’na destek veren iş insanının Nafer Çapar olduğunu iddia etti. Sevinç, Çapar’ın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde CHP’nin miting organizasyonları ve kurultay düzenlemelerini üstlendiğini öne sürdü.

Paylaşımda, 2023 yılında miting sahnelerinin düzenlenmesi için CHP’den 240 milyon lira(13,6 milyon USD), 4 Kasım 2023’teki kurultay salonu düzenlemesi için ise 50 milyon lira(1,8 milyon USD) ödeme yapıldığı iddialarına yer verildi. Söz konusu iddialarla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'KEMAL BEY'E DAYI DER, TUNCELİLİDİR'

Sevinç, Nafer Çapar'la ilgili yeni bir iddiada daha bulundu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sürecinde milyonlar kazanan Çapar'la arasında 'Dayı/Yeğen' ilişkisi olduğunu ileri sürdü.

Son Youtube programında konuşan Gazeteci Şaban Sevinç, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Kemal Bey ile Nafer Çapar çok yakın ilişki içindeler, CHP'nin işlerini yapan yüz milyonlarca liralık, sadece 2023'te 720 milyon lira bugünün parasıyla işlerini yapan sonra da Kemal Bey'i finanse eden bir işadamı olmanın ötesinde bir akrabalık ilişkilerinin olduğunu öğrendim. Nafer Çapar Tuncelili, Kemal Bey gibi... Ve Kemal Bey'e 'Dayı' diye hitap ediyor. Yani dayısı CHP'de genel başkanken çok yüklü işler almış. İki önemli kaynağım bilgi verdi" ifadelerini kullandı.