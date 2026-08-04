CHP'den istifa eden siyasetçilerin bir kısmı çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştuğu sırada Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Kara, Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi ve Avrupa Konseyi YBYK Üyesi Melek Beyza Temiz Saltıkalp, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Eser ile Osmaniye Belediye Meclis Üyesi Ceren Kaya YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu.

Ayrıca, Hasanbeyli ilçesinde görev yapan İl Genel Meclis Üyesi Turgay İnanduğçar da partisinden istifa ederek YENİ Parti'de siyaset yapma kararı aldığını paylaştı.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEKLER

Yaşanan istifa sürecinde herhangi bir partiye geçmeyip yola bağımsız devam etme kararı alan isimler de oldu. Düziçi Belediyesi'nde görevli 7 belediye meclis üyesi, CHP'den toplu olarak istifa ettiklerini ve şu an için görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini bildirdi.

Buna ek olarak, CHP'den ayrılan Osmaniye Belediye Meclis Üyesi Kenan Mazı da herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ve mevcut görevine bağımsız belediye meclis üyesi olarak devam edeceğini belirtti.