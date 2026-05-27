Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu, CHP'de yapılacak kurultay için Yargıtay'dan gelecek kararın bekleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Sayın Bahçeli'yle her bayram bayramlaşıyorduk. Bayramlaşmada başka bir konuda konuşmadık. İyi niyetli mesajları oldu, bizim de iyi niyetli mesajlarımız oldu ve telefonları kapattık. Özgür Özel'le görüşmemiz olmadı ama olur niye olmasın, bayramlaşma da olur.

Biz düşman değiliz ki aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil.

Her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama birlikte çalıştığınız arkadaşlarla birlikte oturur konuşursunuz, tartışırsınız.



'KURULTAY, YARGITAY'IN KARARINDAN SONRA YAPILACAK'

Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız diye konuşacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'İN '2 MİLYON ÜYEYE SORALIM' ÇAĞRISINA KAPIYI KAPATTI

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in "CHP Genel Başkanını 2 milyon CHP üyesi seçsin" çağrısına ise şu yanıtı verdi:



"Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.

Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanlarının seçilmesi, grup başkanvekillerinin seçilmesi, kurultayların yapılması, delegelerin seçilmesi, Parti Meclisi'nin seçilmesi, hepsinin hukuk zemininde yapılması lazım.

9 MİLLETVEKİLİ İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Bir parti yönetimi hukuk içinde, ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla, birisinin talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi tutup "bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim" diye bir şey yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde hangi gerekçelerle ihraç edilir, bakarsınız.

CHP, bütün partilerle bayramlaşır. Program belirlenir, karşılıklı ziyaretler gerçekleşir."



GENEL MERKEZE POLİS MÜDAHALESİ

Kılıçdaroğlu, genel merkeze polis müdahalesiyle ilgili şöyle konuştu:



"Herkes yasalara uymak zorundadır, bu konuda bütün ayrıntıları halkla buluşmada anlatacağım. Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmaz. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu, CHP Genel Merkezi'ne gittiği zaman, genel merkezin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır.



Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapısı kapatılmamıştır, CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur. Kapanması ne demektir? Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Akıl tutulması var. Açarsınız kapıyı, çay kahve ikram edersiniz. İnsani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var? Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey"



"ELİMDE OLSA YARIN SABAH KURULTAYA GİDERİM"



Kılıçdaroğlu, kurultay tarihini belirlemenin kendi elinde olmadığını söyleyerek "Ben hukukçu değilim. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Süreç hakkında hukukçularla konuşuyoruz. Yargının verdiği karara uymak zorundayız elbette.



KURULTAY YAPILIRSA ADAY OLACAK MI?

'Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?' sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay hele bir olsun, hele bir yolunu açalım Allah kerim ondan sonra. Hiç meraklanmayın" dedi.