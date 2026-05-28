CHP'de 1 Haziran’da Parti Meclisi toplantısı yapılmayacak.

Sözcü TV muhabiri yaşanan gelişmeye ilişkin şu detayları aktardı:

"Yeni bir tarih belirlenmedi. Yalnızca parti meclisinin toplantısı 1 Haziran'da yapılmayacağı öğrenildi. Parti meclisinde çoğunluk Özgür Özel'in tarafında. Bunun için mi ertelendi bilemiyoruz. Gerekçe henüz açıklanmadı. Parti Meclisi toplantısının erken olduğunu düşünenler de vardı. MYK toplantısının öne çekilmesi de ihtimaller arasında."

NE OLMUŞTU?

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı vermesinin ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay için "yasal zemin" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim." dedi. Özgür Özel'in "2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin" çağrısına "Genel Başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız" diye yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım" ifadelerini kullanmış, 1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplamayı planladıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, partiden bazı isimlerin “ihraç” edileceği iddiaları için de “Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır, dedikodularla bir şey yapamazsınız” demişti.