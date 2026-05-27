Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının yetkilerine son verilirken, CHP'nin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



CHP'li seçmen tarafından büyük tepkiyle karşılanan karara rağmen görevi kabul eden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in '45 gün içinde kurultay' çağrısına ise 'en uygun zamanda kurultaya gidilir' yanıtını vermişti. Özel'e yakın isimler, Kılıçdaroğlu'nun 'en uygun' ifadesi ile belirsiz bir zamanı işaret ettiği ve CHP'yi seçimlere kendi yönetiminde götürmeyi planladığını öne sürerken, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları söz konusu açıklamaları doğrulayan demeçler vermeye başladı.





KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAYI ERTELEMEK İÇİN BAHANESİ HAZIR



BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Özgür Özel'in 'mutlak butlan' kararına karşı Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu bahane ederek "Yargıtay'daki temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kurultay yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.



Hukukçulara göre Yargıtay'ın benzer dosyaları inceleme süresi ise 2 yılı bulabiliyor. Özel yönetimi, iktidarın bu süre içerisinde yapılacak seçimlerle 5 yıl daha Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını garantilemeyi hedeflediğini belirtirken, CHP'li seçmen ise söz konusu durum karşısında Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "AKP'ye bir seçim daha kazandırmadan bırakmayacak" ifadelerini kullanmakta.





DİKTATÖR YETKİLERİYLE CHP'Yİ YÖNETECEK

Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP Parti Meclisi üyesi, CHP'de olağanüstü bir durum yaşanması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yetkisini kullanarak, PM kararı veya delege imzasıyla kurultay çağrısı yapılsa bile bunu uygulamama yetkisi olduğunu söyledi.

"Parti Meclisi, 40 üyenin altına düşse bile, bir kişiye düşse bile, genel başkan partiyi yönetebiliyor. Çünkü olağanüstü bir durum var. Genel Başkan Yargıtay kararı kesinleşene kadar görevine devam eder. Bu yetki, mahkemenin mutlak butlan kararına dayanıyor" ifadelerini savundu.

Yakın çevresine göre Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının verdiği yetkiye dayanarak, Özel'in grup başkanlığını da geçersiz sayacak. Delegenin salt çoğunluğunun imzasıyla gelebilecek kurultay taleplerini de aynı gerekçeyle geri çevirecek.







