Mahkeme kararıyla CHP’ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldi, CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM Başkanlığına başvuruldu. Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı bildirildi. Meclis Başkanlığından gelecek yanıt bekleniyor.



SÜRE DOLDU



Ancak Grup Başkanının Meclis Grup toplantısında yapılacak seçim ve oylama ile belirlenmesi gerekirken buna uyulmadığı bildirildi. CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 830 imza için de10 günlük süre doldu. Genel Merkezden, kurultaya yönelik bir adım gelmedi.





Hukukçular konunun tartışmalı olduğunu belirtirken TBMM Başkanlığı daha önce aynı konuda yapılan başvuruya ‘“Partinizin iç işidir, kendiniz çözün’’ yönünde cevap vermişti.





CİNDORUK ÖRNEĞİ



Geçmişte de SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan arasında benzer bir tartışma yaşanmış ve dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, TBMM Başkanlığı’nın partilerin içişlerine karışmayacağını vurgulamıştı. Bu örneklere rağmen CHP Genel Merkezi TBMM’ye aynı konuda ikinci yazı gönderdi ve Siyasi Partiler Kanunu’na atıf yaptı.



YASANIN 16. MADDESİ NE DİYOR?



Yasanın 16. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:



“Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programın değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir…”



Geçmişte bu maddeye dayanılarak yapılan başvuru, dönemin TBMM Başkanı Cindoruk tarafından, “Biz parti içine karışamayız” ddenilerek reddedilmişti.