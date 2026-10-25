CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gaziantep’te gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı espri sosyal medyada gündem oldu. Kendisine hediye edilen Kırgız şapkasını takan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunarak, “Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sosyal medyada paylaşılırken, bazı yandaş hesaplardan da övgü yorumları geldi.

KIRGIZ ŞAPKASIYLA ERDOĞAN’A GÖNDERMELİ ESPRİ

Gaziantep’te bir esnaf odasını ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na Kırgız kıyafetleri hediye edildi. Hediyeler arasındaki Kırgız şapkasını takan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yaptığı espriyle ziyarete damga vurdu.

Kılıçdaroğlu’nun, şapkanın fotoğrafının paylaşılmamasını isteyerek Erdoğan’ın kendisine “Krallığını mı ilan ettin?” diyeceğini söylemesi, sosyal medyada ilgi gördü. Esprili sözler farklı hesaplar tarafından paylaşılırken, bazı yandaş hesaplardan Kılıçdaroğlu’na yönelik övgüler de geldi.

MEKKE ANLAŞMASI İÇİN “EVET” DİYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmayı öngören Mekke Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifine CHP’nin nasıl yaklaşacağı sorusunu da yanıtladı. Anlaşmaya yönelik eleştirileri bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin teklife “evet” oyu vereceğini açıkladı.

Anlaşmaya ilişkin ilk endişesinin, Türkiye ile İran arasında olası bir çatışmaya zemin hazırlayıp hazırlamayacağı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu konudaki kaygılarını Bolu’da düzenlenen toplantıda dile getirdiğini aktardı.

“İRAN’LA ÇATIŞMA BÖLGEYE DE DÜNYAYA DA ZARAR VERİR”

Kılıçdaroğlu, anlaşmanın Müslüman dünyasında Şii-Sünni çatışmasını tetikleyebileceği ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek, İran’ın anlaşmayı uygun bulduğuna ilişkin açıklamasının ardından değerlendirmelerinin değiştiğini ifade etti.

Türkiye’nin İran’a güvence vermiş olabileceğini düşündüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, iki ülkenin de bölgenin önemli güçleri olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye ile İran arasında yaşanabilecek bir çatışmanın hem bölgeye hem de dünyaya zarar vereceğini belirterek, sürecin barış ekseninde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

YENİ ÜLKELERİN KATILIMINA İŞARET ETTİ

Mekke Anlaşması’nın ilerleyen süreçte farklı ülkelerin katılımına açık olabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, İran ve Mısır’ın da anlaşmaya dahil olabileceklerini düşündüğünü ifade etti. Üç çekirdek ülkenin ortak kabulüyle yeni üyelerin de anlaşmaya katılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, teklifin gerekçeleri ve açıklamalarını incelediklerini söyledi.

Anlaşmaya yönelik eleştirilerinin sürdüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, buna rağmen CHP’nin teklifin kabulü yönünde oy kullanacağını belirterek, “Eleştirilerimiz var ama Mekke Anlaşması’na ‘evet’ diyeceğiz” dedi.