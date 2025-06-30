Datça Belediyesi'nin 26 Haziran'da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımı gündem olmuştu.
Sosyal medyadaki bir kullanıcının Kılıçdaroğlu’na "tatil hediye edeceğini" paylaşımına yanıt veren Datça Belediyesi’ni de etiketledi. Belediyesi, “Doluyuz” yanıtını vermişti.
GÖREVİNE SON VERİLDİ
Paylaşım tepkilere neden olurken belediyenin sosyal medya hesaplarından sorumlu Osman Akın'ın görevine son verildi.
Akın söz konusu kararın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar"."