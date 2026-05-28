Sosyal medyada dolaşıma giren iddialara göre, İzmir Torbalı'da bir kullanıcı başka birine çektiği mesajda 3 Bin TL ve yemek karşılığında bayramlaşma törenine insan taşındığını iddia etti.

Sosyal medyada "Radar CHP" isimli hesap tarafından ortaya atılan iddianın sahibi Torbalı'da bir tarım işçisi. Tarım işçilerinin amiri konumunda olan Dayıbaşının kendilerini bayramlaşmaya götürmek istediğini iddia eden kullanıcı, otobüslerle Ankara'ya gitme karşılığında 3 Bin TL ve yemek verileceğini iddia etti

Bahse konu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.