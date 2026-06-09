CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da yapacağını açıkladığı TBMM Grup Toplantısı'nı iptal ederek kendisini desteklemeye gelen partilileri genel merkeze çağırdı.
Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te yapacağı açıklama öncesinde MYK üyeleriyle bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapıyor.
CHP MYK TOPLANIYOR
Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te yapacağı açıklamanın ardından MYK üyeleriyle yeniden bir araya gelerek, bugün yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Toplantının saati henüz belirlenmedi.