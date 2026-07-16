CHP'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir televizyon programında Beker'e yönelik "kirli adam" ifadesi ve "Açsın bana davayı, bütün kirliliklerini delilleriyle ortaya koyacağım" sözlerinin ardından Beker, bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

"DELİLLERİ SAVCILIĞA SUNUN"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu’na "hakaret" ve "iftira" suçlamaları yöneltildi ve Kılıçdaroğlu’nun televizyon programında sarf ettiği "Mahkemeye bütün kirliliklerini delilleriyle ortaya koyacağım" sözlerine atıf yapılarak iddia edilen delillerin savcılığa teslim edilmesi talep edildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi: "Şüphelinin, müvekkil hakkında hangi somut konuda, ne tür bir delile sahip olduğunu dahi açıklayamamış olması, bu iddiaların bütünüyle asılsız ve düpedüz birer iftiradan ibaret olduğunu zaten tek başına ortaya koymaktadır. Buna karşın, şüphelinin kamuoyuna deklare ettiği bu "delillerin", müvekkile yönelik asılsız isnatların (iftira suçunun) tespiti ve soruşturmanın selameti açısından ivedilikle şüpheliden sorulması ve celp edilmesi gerekmektedir."

5 LİRA TAZMİNAT

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan tazminat davası dilekçesinde 5 lira değerinde manevi tazminat talep edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun geçmiş açıklamaları anımsatılarak, kişilik haklarına yönelik sistematik bir saldırı yapıldığının tespiti ile verilecek mahkeme kararının tirajı en yüksek 3 ulusal gazetede yayımlanması istendi.