Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirilecek partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geleceğini açıkladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bayramlaşma programı çerçevesinde çok sayıda siyasi partiyle görüşmeler gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştireceğimiz partiler arası bayramlaşma programı kapsamında; Cumhuriyet Halk Partisi (Meclis), İYİ Parti, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, Vatan Partisi Demokrat Parti Milli Yol Partisi Saadet Partisi Adalet Partisi Yeniden Refah Partisi Demokratik Sol Parti ve Demokrasi ve Atılım Partisi heyetleriyle bir araya gelerek bayramlaşacağız. Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren Kurban Bayramı’nın; ülkemize huzur, dayanışma ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. SAYI ALTIYA YÜKSELDİ Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı altıya yükselmiş oldu. İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP ile bayramlaşmayacak.

