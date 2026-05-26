Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirilecek partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geleceğini açıkladı.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bayramlaşma programı çerçevesinde çok sayıda siyasi partiyle görüşmeler gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştireceğimiz partiler arası bayramlaşma programı kapsamında;
Cumhuriyet Halk Partisi (Meclis),
İYİ Parti,
Zafer Partisi,
Anavatan Partisi,
Anahtar Parti,
Vatan Partisi
Demokrat Parti
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Adalet Partisi
Yeniden Refah Partisi
Demokratik Sol Parti ve
Demokrasi ve Atılım Partisi heyetleriyle bir araya gelerek bayramlaşacağız.
Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren Kurban Bayramı’nın; ülkemize huzur, dayanışma ve bereket getirmesini temenni ediyoruz.
SAYI ALTIYA YÜKSELDİ
Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı altıya yükselmiş oldu. İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP ile bayramlaşmayacak.