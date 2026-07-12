Türk edebiyatının usta şair ve yazarlarından Ahmet Telli’nin cenaze programı bugün gerçekleştiriliyor. Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden biri olan Telli'nin naaşı, Ankara'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

ÇİÇEKÇİ GERİ GÖTÜRDÜ

Ankara'daki uğurlama töreninde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun tören için gönderdiği cenaze çelengi alana kabul edilmedi. Reddedilen çelengi çiçekçi geri götürmek zorunda kalırken, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk ise tören alanına alındı.

Türk Şiirine Değerli Bir Miras Bıraktı

Eserlerinde hüzün, sevda, direniş ve isyan temalarını kendine özgü üslubuyla harmanlayan Ahmet Telli, Türk edebiyatında silinmez bir iz bıraktı. 2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen usta şair, öğretmen okullarındaki eğitiminin ardından bir süre köy öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli; Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da uzun yıllar boyunca Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.