Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada dile getirdiği "FETÖ" sözlerine tepkiler art arda gelmeye devam ediyor.

BAŞBUĞ'DAN TEPKİ GELDİ

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan geldi.

İlker Başbuğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir.

CHP Lideri Özgür Özel'den İlker Başbuğ'a teşekkür ederek yanıt verdi.

TUNCAY ÖZKAN DA ÖZEL'İ DESTEKLEDİ

Kılıçdaroğlu döneminde kendisine yakın isimlerden Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Özel'e destek verdi.

Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel’e FETÖ derseniz, Silivri kalkar üzerinize yürür. Özgür Özel, FETÖ karşıtı mücadelesiyle Ergenekon’da, Balyozda, Askeri Casusluk’ta ve diğerlerinde mağdurlarla beraber oldu. Zulme direndi. Siyasette büyüdü. FETÖ KARŞITI duruşu nettir. Tartışma götürmez. O karanlık günlerimizin dostudur. Tanığıyız."