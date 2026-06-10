GÜNDEMAR Araştırma Şirketi, CHP kurultayına yönelik verilen mutlak butlan kararı ve bu kararın ardından parti içinde yaşanan gelişmelere dair gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 24-27 Mayıs tarihleri arasında toplam 2 bin 275 katılımcı ile gerçekleştirilen anket çalışmasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı doğrultusunda yeniden genel başkanlığa iade edilmesi süreci masaya yatırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, söz konusu kararı "CHP’nin iç işlerine yargı müdahalesi" şeklinde değerlendirenlerin oranı yüzde 59 olarak belirlendi. Kararı "Hukuken doğru ve uygulanması gereken bir karar" olarak görenlerin oranı ise yüzde 33'te kaldı. Katılımcıların yüzde 8'i ise konu hakkında fikri olmadığını belirtti.

SİYASAL AİDİYETLERE GÖRE MEŞRUİYET TARTIŞMASI

Elde edilen verileri değerlendiren GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, ortaya çıkan tablonun mutlak butlan kararının toplumda sadece hukuki boyutla sınırlı kalmadığını gösterdiğini ifade etti. Seçmenin çoğunluğunun bu adımı siyasi bir müdahale olarak okuduğunu belirten Bolat, AKP ve MHP seçmeninde ise kararın hukuken doğru olduğu yönündeki görüşün öne çıktığını dile getirdi. Bolat, meselenin hukuki bir tartışmanın ötesinde, siyasal aidiyetlere göre farklı anlamlar yüklenen bir meşruiyet tartışmasına dönüştüğünü kaydetti. CHP seçmeni nezdinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönüşüne yönelik desteğin oldukça sınırlı kaldığına dikkat çeken Bolat, parti tabanının daha çok yeni bir kurultay yapılması ya da Özgür Özel’in siyasi meşruiyetinin korunması yönünde eğilim gösterdiğini vurguladı.

YENİ KURULTAY TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Ankette yer alan "Mahkeme kararından sonra CHP'nin fiili liderliği konusunda hangi görüşe yakınsınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 45'i "CHP en kısa sürede yeni bir kurultaya gitmelidir" yanıtını verdi. "Özgür Özel siyasi meşruiyeti olan genel başkan olarak devam etmelidir" diyenlerin oranı yüzde 28 olurken, "Kemal Kılıçdaroğlu hukuken genel başkan olarak görevine dönmelidir" görüşünü savunanlar yüzde 21 seviyesinde ölçüldü. Bu soruda "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 6 oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ARINMA" ÇIKIŞINA BAKIŞ

Araştırmada katılımcılara Kılıçdaroğlu'nun "arınma" yönündeki açıklamalarının mahkeme kararı sonrasındaki yansıması da soruldu. Katılımcıların yüzde 37'si bu çıkışı "CHP'yi krize sürükleyen ve iktidarın elini güçlendiren bir açıklama" olarak yorumladı. Açıklamayı "CHP'nin kendini yenilemesi için gerekli bir yüzleşme çağrısı" şeklinde görenlerin oranı yüzde 30, "Özgür Özel yönetimine karşı parti içi hesaplaşma" olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 13, "Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşünü meşrulaştırma hamlesi" olarak okuyanların oranı ise yüzde 12 olarak kayıtlara geçti. Katılımcıların yüzde 8'i ise bu konuda fikir belirtmedi.