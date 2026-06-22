İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu SÖZCÜ TV’de Serap Belovacıklı’nın sorularını yanıtladı. “Mutlak butlan kararı tam bir skandaldır” diyen Dervişoğlu Kılıçdaroğlu’nun sözleri için ise “Savcı ağzıyla konuşuyor. İtirafçı ifadelerini onaylıyor” ifadelerini kullandı.

TEK ADAMLIĞA GİDİYORUZ

Türkiye’nin sistem sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve mevcut sistemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her geçen gün tek adamlığa sürüklediğini söyledi.

Yargının siyasallaşmasına tepki gösteren Dervişoğlu: “Bir kasaba mahkemesinde alınan kararla bir siyasi partinin olağanüstü kurultayı iptal edilebiliyor, hukuk mahkemesi kararıyla yüz yıllık bir partinin genel başkanının yerine kayyum misali atama yapılabiliyor. Ancak parlamenter demokratik sisteme geçiş hedefini barındıran bir anayasa değişikliği için masaya oturup konuşabiliriz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nu siyaseten muhatap kabul etmediğini belirten Dervişoğlu: “O kendine istediği sıfatı verebilir”

12 EYLÜL’DE BİLE OLMADI

Meclis çoğunluğuna güvenerek rakipleri siyasetten tasfiye etmek amacıyla dokunulmazlık kaldırılmasını “diktatörlüğün daniskası” olarak nitelendiren Dervişoğlu, durumu Kenan Evren dönemiyle kıyasladı, “12 Eylül’de bile partileri kapatan irade sadece üst kademeye siyasi yasak getirdi, alt kademelere dokunmadı” ifadelerini kullandı.

Siyaset yapma hakkının elinden alınmaya çalışılmasını anayasaya karşı işlenmiş ve zaman aşımı olmayan bir suç olarak tanımlayan Müsavat Dervişoğlu özetle şunları söyledi: “Bütün bu olup bitenleri onlar planlamadı mı? Bunlar değil mi ‘Mahkeme kararı yazıldı, yayınlanması için onay bekleniyor’ diyenler. Sayın Cumhurbaşkanı rakiplerini tasfiye ediyor. Bunu reddedebilmek mümkün mü? Tavuğa, civcive, horoza kayyumun atandığı ülke olur mu? Böyle bir ülkede yaşıyoruz.”