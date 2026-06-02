Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) seçimli kurultay çağrıları sürerken Konya örgütü dikkat çeken bir adım attı. Konya’daki 30 kurultay delegesinden 28’i, partinin seçimli kurultaya gitmesi talebiyle noter huzurunda imza verdi. Delegelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle alınan karar, örgütte kurultay talebinin güçlü karşılık bulduğunu ortaya koydu.

“ÇÖZÜMÜN ADRESİ KURULTAY”

Noter çıkışında açıklama yapan CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, örgütün geniş bir mutabakatla hareket ettiğini söyledi. Türktaş, Konya’daki 30 kurultay delegesinin 28’inin imza verdiğini belirterek, ilçe örgütleri ve partinin önceki dönem yöneticileriyle birlikte sürece destek sunduklarını ifade etti.

Türktaş, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinden geçtiği bu zorlu süreci aşmasının en doğru yolunun kurultayın toplanması olduğuna inanıyoruz. Bu konuda örgütümüzde güçlü bir fikir birliği bulunuyor” dedi.

Türktaş ayrıca Akşehir’den de ilk imzaların geldiğini belirterek kurultay çağrısının il genelinde karşılık bulduğunu kaydetti.

“GENEL BAŞKANI DELEGELER SEÇER”

Açıklamalarda bulunan CHP’nin önceki dönem Konya İl Başkanı Bekir Yaman ise partiye yönelik yargı müdahaleleri olduğu görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı’nın mahkeme kararlarıyla değil, kurultay delegelerinin iradesiyle belirlenmesi gerektiğini söyleyen Yaman, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanını delegeler seçer. Parti içi iradenin yerine yargı süreçlerinin geçirilmesini kabul etmiyoruz. Bu tür girişimlerin örgütteki dayanışmayı daha da güçlendirdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRATİK SİTASETE MÜDAHALE”

İmza veren isimler arasında yer alan CHP eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik de sürecin yalnızca CHP’yi ilgilendirmediğini savundu.

Killik, yaşananların Türkiye’deki demokratik işleyiş açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bugün yaşananlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik bir müdahale değildir. Türkiye’de insanların iktidarı demokratik yollarla değiştirebilme imkanına yönelik bir girişimdir. Bu nedenle süreci yalnızca parti içi bir tartışma olarak görmüyoruz” dedi.

Öte yandan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiğini açıklaması da parti içindeki tartışmaların Konya ayağında dikkat çeken gelişmeler arasında yer almıştı.