Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu cephesine yönelik eleştirilere bir yenisi daha eklendi.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve geçmişte birlikte çalışmalar yürüttüğü sanatçı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Akkiraz, paylaşımında Kılıçdaroğlu tarafına yönelik eleştirilerde bulundu.
Akkiraz paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
-Sömürge Valisi Emperyalist ağzıyla konuşarak CHP yönetilmez!
-Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz.