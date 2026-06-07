Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun çevresinde bulunanlarla ilgili tartışmalar sürüyor.



Kılıçdaroğlu 30 Mayıs’taki bayramlaşmasının ardından kürsüye çıkıp konuşma yapmış, “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Rüşvetçi belediye başkanlarını partiden atamadığım için sizlerden özür diliyorum” demişti.





Kılıçdaroğlu ardından kendisine verilen beyaz güvercinleri uçurmaya çalıştı, güvercin uçmayınca korumasına verdi, o da kuşu sert bir hareketle elinden attı. Kılıçdaroğlu’na bu güvercinleri getiren kişi Çetin Yalvaç’ın, MHP Genel Merkezi’nin önünde bozkurt selamı verirken fotoğrafı ortaya çıktı. Yalvaç’ın ayrıca silahla çekilmiş fotoğrafları da sosyal medyada dolaşıma girdi.





'REHİNE OLMAYIN'



Fotoğrafları paylaşan tarihçi ve yazar Hüseyin Edemir “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na son derece dostane ve önemli bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Kemal Bey ateşle oynuyorsunuz. Bu iki kareye iyi bakın. Genel Merkezimizin 12. katında kurt işareti ile poz verenlerden biri aynı zamanda seri katil Haluk Kırcı ile sohbeti olan birisi. Size uçurmanız için güvercin getiren kişi, silahla çeşitli alanlarda poz vermiş, kurt işaretleri ile fotoğrafları bulunan birisi. Parti içindeki muhaliflerle mücadele edeyim derken paramiliter güçlerin rehinesi haline gelmeyin” dedi.