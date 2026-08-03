Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından iki ayı aşkın süredir kaosun bitmediği CHP'de sular durulmuyor.

24 Temmuz'da Özgür Özel liderliğinde CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçiş yapan 91 milletvekiline karşın parti içi tartışmalarının büyüyerek sürdüğü CHP'de bu hafta Kılıçdaroğlu'na karşı bir deklarasyon yayınlanacak.

MÜDAHALE EDİLEN SEÇİM BARDAĞI TAŞIRDI

CHP'deki istifaların ardından TBMM Grup Başkanı için yapılan seçimlerde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilk tur oylamasını CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın önünde tamamlamış, seçimlere Kılıçdaroğlu tarafından müdahale edilmesinin ardından Erol tepki göstererek seçimden çekilme kararı almıştı.

Bu durumun parti içindeki birçok milletvekilinde rahatsızlığa neden olduğu bilinirken, hafta içinde CHP'nin kapalı grup toplantısına 44 milletvekilinden yalnızca 25'i katılma kararı aldı.

Toplantıya katılmayan milletvekillerinin büyük bölümünün 'protesto' nedeniyle bu kararı aldığı öğrenilirken, bu hafta CHP içerisindeki muhalefetten Kılıçdaroğlu'na karşı bir deklarasyon yayınlanacağı öğrenildi.

KAÇ KİŞİNİN İMZALAYACAĞI BİLİNMİYOR

Saray'a yakınlığı ile bilinen yandaş yazar Abdülkadir Selvi, söz konusu deklarasyonun Çarşamba ya da perşembe günü yayınlanmasının beklenildiğini belirtti.

Selvi, bildirinin içeriğine ilişkin şu detayları paylaştı:

Çarşamba ya da perşembe günü yayınlanması beklenen deklarasyonda şunların dile getirileceği söyleniyor.

-CHP kurultayı yılbaşından önce yapılmalı. Kurultay tarihi gecikmeden kamuoyuna ilan edilmeli. Eylül ayında başlayacağı ifade edilen kurultay süreci ise hızlandırılmalı.

-Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağını ilan etmeli.

-Kurultayda adayların demokratik yarışı için gerekli olan zemin hazırlanmalı. Hiçbir aday lehine ya da aleyhine müdahale edilmemeli.

‘Üçüncü Yolcu’lar olarak bilinen grup, CHP’nin bölünmesini önlemek için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik dokumuş ancak bölünmeyi önleyememişlerdi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bölünmeyi önlemek amacıyla Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında mesaj taşımıştı.

YENİ İSİMLER

Bu arada CHP’de genel başkan adayları da ortaya çıkmaya başladı. Ben geçen hafta dört isimden söz etmiştim. Ali Öztunç ve Müslim Sarı’nın yarışa dahil olmasıyla birlikte bu sayı 6’ya yükseldi. Kurultay takviminin ilan edilmesinden ve Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağının netleşmesinden sonra bu sayının değişebileceği ifade ediliyor. Adayların birbiri lehine çekilmesi ya da öne çıkan adayın etrafında toplanması gibi seçenekler gündeme gelebilir.

CHP Genel Başkanlığı için isme geçenler şunlar:

Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem İnce, Ali Öztunç, Müslim Sarı, Gürsel Tekin ve Gürsel Erol.

ALİ ÖZTUNÇ ADAY

Kulislerde CHP Genel Başkanlığı’na aday olacağı konuşulan Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç’un yakın çevresi ile konuştum. CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu doğruladı. Ali Öztunç’un partide geçiş dönemini sağlayıp, bölünmeyi durdurup tekrar CHP çatısı altında birleştirmek için çaba harcayacağını, birleşmeyi sağlamak için aday olacağını söylediğini ifade ettiler.

TAŞLAR OYNADI

Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşından önce kurultay talebine ne karşılık verecek? Aday olup olmayacağını açıklayacak mı? CHP’de taşlar yerinden oynadı, bir türlü de yerine oturmuyor.