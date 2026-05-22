CHP Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü hareketlilik yaşandı.

İstinafın iptal kararı, dün saat 17.15 sıralarında Genel Merkeze ulaştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin kararına göre, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayında göreve gelen MYK ve PM, tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Bunu takiben gerçekleşen 21 ve 22’nci Olağanüstü Kurultaylar ile 39’uncu Olağan Kurultay da iptal edildi.

Ayrıca İstanbul İl Kongresi’ne yönelik iptal de mahkeme kararında yer aldı. Kararda 38’inci Olağan Kurultay öncesi görev yapan CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevlerine aynen devamına hükmedildi.

İstanbul il Kongresi’nin iptaliyle de kayyum Gürsel Tekin görevden alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama ise saat 19.20’de geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “38’inci Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Bu süreci keşkelerle değil ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, PM üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akla davet ediyorum” ifadeleri yer aldı.

ÇETİN'DEN ÖZEL'E AÇIK DESTEK

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili, "Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin, milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur" dedi.

CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin, milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı vardır."