Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlediği ve CHP Genel Başkanlığına Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultay, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla geçersiz sayıldı.



Kurultayın iptaliyle birlikte CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, CHP'nin eski parti organları da mahkemece yetkilendirildi.



KILIÇDAROĞLU'NA İKİNCİ ŞOK: 'GÖREVİ KABUL ETMEYECEĞİM'



Kararla birlikte yeniden CHP Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirilen Gençosman Kilik, dün yaptığı açıklamada Özgür Özel'e destek çağrısında bulunmuş ve mahkeme kararıyla atandığı görevi kabul etmeyeceğini ilan etmişti.





CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile mahkeme kararıyla iade edildiği CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini kabul etmeyeceğini açıkladı.





Nazlıaka, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün demokrasi tarihimizin en kara günlerinden birini yaşıyoruz.

Partimize yönelik verilen “Mutlak Butlan” kararı; siyasetin yargı eliyle şekillendirilmek istenmesinin açık bir göstergesidir. Hukuki değil siyasi olan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız.

Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz.

2020-2024 yılları arasında büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmem yönünde bir karar çıkması halinde, bunu kabul etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Bizim mücadelemiz eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesidir. Kadınların güven içinde yaşadığı, çocukların geleceğe umutla baktığı, hukukun üstün olduğu, laik ve demokratik Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesini savunmaya ve aydınlık bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz."