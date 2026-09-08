Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" sözleri büyük tepki aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu ailesinden ilk yanıt geldi. Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası, sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır.

Bu gerçeği görüp, bildiği halde; kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'de yapılan 38. Olağan Kurultay'ı hakkında mahkemenin 'şaibe' gerekçesiyle verdiği 'mutlak butlan' kararıyla partinin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 buçuk yıldır cezaevinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "siyasi tutuklu" olarak görmediğini söylemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'e verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu için "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" demişti.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu hakkında, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip [adaylığı için] oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" diye konuşmuştu.