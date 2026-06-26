Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk canlı yayınına Sözcü TV'de katılmış ve 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde üstlendiği rol için pişman olmadığını belirtmişti.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına DEM Parti'den yoğun tepki gelirken, ilerleyen süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ın tutukluluğunu doğru bulmadığını belirtmiş ve kısa süre içerisinde Edirne Cezaevi'ne gelerek Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.



KILIÇDAROĞLU'NA KAPILARI KAPATTI, ÖZEL'E SELAM GÖNDERDİ



Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret etmek için resmi bir başvuruda bulunması halinde bu talebi kabul etmeyeceğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendiği mektubunda 'mutlak butlan' süreci ve 'kayyum' kararına yönelik eleştirilerde bulundu.



Kılıçdaroğlu'na ziyaret kapısını kapatan Demirtaş, bugün Diyarbakır'da ziyarette bulunan CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'e ise avukatları aracılığıyla selam gönderdi.



Özel, Diyarbakır'da halkla buluşarak yaptığı konuşmasında "Güne bugün burada olacağımızı bilen ve dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Kendisine selam olsun" ifadelerini kullandı.