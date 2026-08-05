Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından iki ayı aşkın süredir parti içinde devam eden tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu’na yönelik hazırlanması planlanan deklarasyonun ertelendiği öğrenildi. Kararda, hem yargı sürecinin devam etmesi hem de Meclis gündemindeki kritik başlıkların etkili olduğu ifade edildi.

İÇ TARTIŞMALAR YERİNE ÜLKE GÜNDEMİ

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kurultay sürecine ilişkin Yargıtay aşamasının henüz tamamlanmamış olması, “Terörsüz Türkiye” Çerçeve Yasa Teklifi’nin TBMM gündemine gelmesi ve başta YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bazı milletvekillerine ilişkin dokunulmazlık dosyalarının gündemde bulunması nedeniyle parti içi tartışmaların ikinci plana bırakılması kararlaştırıldı.

Kaynaklar, bu süreçte kamuoyuna verilmesi gereken mesajların milletvekilleri tarafından bireysel açıklamalarla dile getirileceğini, CHP’nin iç meseleleri yerine ülkenin temel sorunlarına odaklanmasının daha doğru olacağını savundu.

KURULTAY GÜNDEMİ YARGITAY KARARININ ARDINDAN

Parti kulislerinde, Yargıtay’ın kararını vermesinin ardından kurultay tartışmalarının yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor. Ancak parti kaynakları, CHP’nin tek gündeminin kurultay olduğu yönünde bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını belirterek, mevcut siyasi ve hukuki gelişmeler karşısında önceliğin ülke gündemine verilmesi gerektiğini ifade etti.