CHP’de tartışmaları büyüten “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa getirilmesi, memleketi Tunceli’de de geniş yankı uyandırdı.

Kent merkezinde ve ilçelerde konuşan yurttaşlar, kararın demokratik siyasete zarar verdiğini savunarak, parti içi iradenin mahkeme kararlarıyla belirlenemeyeceğini dile getirdi.

“SİYASET SANDIKTA ŞEKİLLENMELİ”

Tunceli’de esnaf, emekli ve genç yurttaşlarla yapılan görüşmelerde ortak vurgu, CHP’de yaşanan krizin hukuk üzerinden değil, parti tabanının iradesiyle çözülmesi gerektiği oldu. Kent merkezinde konuşan bir yurttaş,

“Bir partinin genel başkanı mahkeme kararıyla belirlenmez. Delegeler ne diyorsa o olmalı. Bu durum CHP’ye de demokrasiye de zarar verir” dedi.

Cem Tekin ise yaşanan sürecin toplumdaki siyaset güvenini daha da zedelediğini belirterek,

“Türkiye’de insanlar zaten adalete ve siyasete güven konusunda ciddi sorun yaşıyor. Şimdi partilerin iç işi bile yargı üzerinden tartışılıyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLERDE TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle genç seçmenler arasında Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve getirilmesine yönelik eleştirilerin daha yüksek sesle dile getirildiği görüldü.

Üniversite öğrencisi Arzu Dabak, “CHP tabanında uzun süredir bir değişim beklentisi vardı. Bu beklentiyi yok sayarak yapılan her hamle partiyi daha fazla geriye götürür Mahkemeler siyasetin yerine geçmemeli. Halkın iradesi neyse o kabul edilmeli” sözleriyle tepki gösterdi.

“TOPLUMUN GÜNDEMİ EKONOMİ, SİYASETTE KRİZ DEĞİŞ”

Kentte konuşulan bir diğer başlık ise ekonomik sorunlar oldu.

Yurttaşlar, siyasi krizlerin halkın gerçek gündemini gölgelediğini ifade etti.

Emekli yurttaş Hıdır Taş, “İnsanlar geçim derdinde. Pazara çıkamıyor, kirayı ödeyemiyor. CHP’nin tartışması gereken şey mahkeme kararları değil, halkın sorunları olmalı” dedi.