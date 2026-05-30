CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde partililerle bir araya geldi. Program öncesinde parti teşkilatlarından sınırlı katılım olduğu yönündeki değerlendirmeler gündeme gelirken, dikkat çeken ayrıntı Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’den gelen katılım oldu. Genel merkezdeki bayramlaşma programına Tunceli’den 21 kişi katıldı.

MEMLEKETİNDEN SINIRLI KATILIM

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin program için Türkiye’nin farklı kentlerinden katılım organizasyonu yaptığı öne sürülürken, Tunceli’de ise beklenen yoğunluğun oluşmadığı görüldü. Kentten programa katılmak üzere bir araya gelenlerin sayısının 21 kişi olduğu görüldü.

BUTLAN KARARI TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI

Yargı kararı sonrası tartışmalar sürüyor. Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu’nun göreve dönüşü parti içinde ve kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Tunceli’de de çok sayıda yurttaşın, siyasi süreçlerin yargı kararlarıyla şekillenmesine eleştirel yaklaştığı ifade edilirken, CHP’nin geleceğine ilişkin kararların parti üyeleri ve delegeler tarafından verilmesi gerektiği yönündeki görüşler öne çıkıyor.