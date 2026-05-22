Ankara 46. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi görevlerinden azledilirken, CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



Mahkeme kararına uyacağı ve görevi kabul edeceğini belirten Kılıçdaroğlu'na CHP seçmeni sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterirken, 13 yılı aşkın süre boyunca CHP Genel Başkanı görevinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun takipçi sayısı bir gecede büyük bir erime yaşadı.



KAYIP 2 MİLYONA YAKLAŞTI



Butlan tartışmaları öncesinde sosyal medya platformu X hesabında 11 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kılıçdaroğlu, son aylarda kamuoyunu meşgul eden tartışmaların ardından hızla takipçi kaybetmeye başladı.



Dün 17.30 sıralarında açıklanan 'mutlak butlan' kararının ardından 600 binin üzerinde kullanıcı Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkarken, son bir yılda Kılıçdaroğlu'nun hesabında yaşanan takipçi kaybı 2 milyona yaklaştı.